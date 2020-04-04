تصريح جديد لـ”القراي” حول المناهج يثير ضجة في أوساط رواد مواقع التواصل

الخرطوم : ابومهند العيسابي

اثار تصريح لمدير المركز القومي للمناهج “عمر القرّاي” حول حذف الدين من مناهج رياض الأطفال العام المُقبل، ضجة في اوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

وكان المركز القومي للمناهج، قد كشف عن تغييرٍ شاملٍ في المناهج العام المُقبل للصفوف من الأول وحتى السادس، وسيشمل التغيير بالنسبة لرياض الأطفال حذف الجرعة الدينية وسور القرآن الكريم.

وقال مدير المركز، عمر القرّاي بحسب “سودان فيرست” يوم السبت، إنّ التغيير بالنسبة للتعليم ما قبل المدرسي “رياض الأطفال” سيخصص العام الأول منه بالروضة عاماً لـ “اللعب” فقط، مُوضِّحاً أنه سيكون “لعب بي فهم”، حد قوله.

وكشف عن ضوابط إرشادية قال إنها جُمِعت في كتاب مُخصّصٍ سيُملّك للمُعلِّمين لضمان إيصال رسائل سلوكية وأخلاقية للأطفال عن طريق اللعب. وفي العام الثاني من الروضة.

وقال القرّاي لـ”سودان فيرست” إنّ الأطفال سيدرسون فيه الحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتم حذف الجُرعة الدينية وسور القرآن الكريم من هذه المرحلة.