صحيفة (السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الأحد 5 أبريل 2020م

السوداني :

الحكومة : أموال المعاشين لن تدفع لتعويضات المدمرة كول

11 حالة اشتباه جديدة بكورنا واجلاء 11 سائحا ألمانيا من بورتسودان

تأخر نتائج معلمية يعطل توزيع دواء ب ١٥ مليون دولار

أخبار اليوم :

الصحة : ارتفاع حالات الاشتباه بكورونا إلى 151 حالة ولا إصابات جديدة.

«القومة للسودان» تحصد تجاوبا لافتا وتبرعات مليارية تصل الحملة.

جهاز المخابرات يدفع باكثر من 300 فرد من عناصره لتأمين عمليات حصاد القمح.

الحكومة المصريه تعلن رسميا التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان.

القوي المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة تعلن رفضها لتصريح رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة.

الانتباهة :

أحيلت للمحكمة بلاغات ثراء حرام واستغلال نفوذ ضد وزراء سابقين

151‪ حالة اشتباه بكورنا

لجنة لتحديد التكلفة المالية لإغلاق البلاد لمنع تفشي الفيروس

وصول جثمان طبيب لندن المتوفى بكورنا إلى الخرطوم

شح في السلع الغذائية المطروحة بأسواق الخرطوم

الحكومة : إغلاق الخرطوم وحدها لأسبوع يحتاج إلى مابين ٢_ 4 مليارات جنيه

الصحة : لإصابات جديدة بكورنا

اعتقال طالب لجوء سوداني قتل شخص وأصاب آخرين طعنا في فرنسا

التيار :

مدير الموارد المعدنية السابق : تهريب الذهب يتم بعلم الجهات الرسمية

الحركة الشعبية تطالب بمناصب سيادية و٥ وزراء

5وفيات وسط الجالية السودانية في نيويورك

مسؤولة حكومية : إغلاق الخرطوم لأسبوع يحتاج إلى2_4 مليارات

الجريدة :

تجمع المهنيين يشرع في مقاضاة مدراء الأراضي المقالين من لجنة التمكين

إرتفاع عدد حالات الإشتباه بكورنا إلى 151‪ حالة

زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية

اليوم التالي :

المدير السابق لشركة الموارد المعدنية : شركات هربت 250‪ كيلو من الذهب

الصحة : ارتفاع حالات الإشتباه بكورنا إلى 151‪ حالة

120‪0 جنيه سعر أسطوانة الغاز في كسلا والقضارف

حكايات :

محمد الفكي : طرح وظائف الكيزان الشاغرة للمنافسة

صلاح مناع: إزالة التمكين لا علاقة لها بملء الوظائف

٢٤ أبريل الجاري اول ايام رمضان المبارك

وصول أول جثمان لضحية كورونا من لندن

طرح وظائف الشاغرة من إزالة التمكين لمنافسة عامة

سوداني يقتل شخصين ويصيب آخرين في فرنسا

عقد مؤتمر المانحين إلكترونيا حال استمرار كورونا

إغلاق أندية المشاهدة بأسواق التعدين في نهر النيل

الصيحة :

نقيب الأطباء : نتوقع زيادة حالات كورونا

ويتواصل العطاء القومة للسودان المغتربون يتأهبون

٣٠٠ عنصر من المخابرات لتأمين حصاد القمح

اتهامات ل جهات بالتسبب في أزمة الغاز

إعلان نتيجة الأساس بنهر النيل بدون جمهور

إضراب للعاملين بالري اليوم

المواكب :

السلطات تتحسب لمخطط انقلابي في ٦ أبريل

الجيش يخضع الاتفاقيات العسكرية مع روسيا للمراجعة

المالية : خصصنا ٣٠٠ ألف طن قمح منتج محليا المطاحن

وزير الصحة يستقبل جثمان الطبيب المتوفى بلندن

حمدوك إلى القاهرة الثلاثاء

الشيوعي المكون العسكري اختطف ملف السلام

. المخابرات العامة تدفع ب 300‪ عنصر لتأمين حصاد القمح

الوطن :

قوى مدنية تطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح تجاه سد النهضة

“الدعوة الإسلامية” : الأعمال الإنسانية لا تحاكم سياسياً

آخر لحظة :

الحكومة تدرس إغلاق البلاد

في اليوم الثاني .. (100) مليون حصاد (القومة للسودان)

شح في السلع ونشر قوات لتأمين حصاد القمح

اعتقال طالب لجوء سوداني قتل شخصين بفرنسا

العالقون بمصر :(الحكومة ماشغالة بينا)

مخابز تستبق إعلان تطبيق أسعار وأوزان الخبز