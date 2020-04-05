تأخر نتائج معملية يعطل توزيع دواء بقيمة (15) مليون دولار

ابتهاج متوكل

تسبب تأخر نتائج تحليل معمل المجلس القومي للأدوية والسموم، في تأخر توزيع أدوية مستوردة بقيمة 15 مليون دولار.

وقال عضو لجنة تسيير غرفة مستوردي الأدوية يوسف شكاك لـ(السوداني) إن الشركات استوردت الأدوية منذ أكثر من 6 أشهر ،وأضاف :” الدواء موجود بمخازن الشركات لكنها ممنوعة من بيعه” وكشف عن أن تلك الشركات تتعرض لخسائر فادحة، مشيراً إلى أن وزير الصحة شكل لجنة لحل المشكلة لكن اللجنة لم تنظر في الأمر بعد تأجيل اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي. في السياق قالت مصادر لـ(السوداني) إن قيمة الأدوية المستوردة تفوق 15 مليون دولار وان استيرادها تم بسعر الدولار الرسمي الحكومي، واكدت عدم ظهور النتائج المعملية منذ 6 أشهر و حتى الآن، رغم تأكيدها أن النتائج ستستغرق عادة 2-3 أشهر، فيما كشفت مصادر اخرى عن أن البلاد لم تستورد ادوية منذ 5 أشهر، الامر الذي ينذر بكارثة.

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