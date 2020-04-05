تراجع إنتاج الدقيق بالمطاحن واتجاه لزيادة الرغيفة لجنيهين

الخرطوم / عبيرجعفر

قال رئيس لجنة تسيير اتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى لـ(السوداني) امس، أن زيادة سعر قطعة الخبز زنة 80 جرام سيقلل من حدة الصفوف وسرعة صناعة الخبز واوضح أن صناعة الخبز بالوزن المذكور ينتج 700 رغيفة من جوال الدقيق، وعزا اصطفاف المواطنين أمام المخابز لعدم وجود القمح نتيجة لما اسماه فشل في ترتيب وصول القمح من ميناء بورتسودان. وكشف عبد الرؤوف عن تراجع انتاج دقيق سين (50%) وسيقا (65%) أما ويتا فمتوقفة تماما عن الإنتاج وأضاف :” اي مخبز يعمل بدقيق ويتا متوقف عن العمل حاليا”.

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