حملة كبرى لنظافة وتعقيم أسواق الخرطوم

الخرطوم : السوداني

أعلنت محلية الخرطوم عن انطلاق حملة كبرى لتعقيم وتطهير الأسواق ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا بالتنسيق مع تجمع شركات النظافة واتحاد معلمي المدارس الخاصة والدراميين والرياضيين ومجموعة محمود في القلب وشبكة المهندسين ومنظمة جيل 90.

وقال معتمد المحلية اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله محمد صالح إن المبادرة تجيء ضمن المسئولية الاجتماعية للشركات الخاصة والمنظمات والمبدعين في المجالات الدرامية والرياضية في إطار المسئولية التكاملية بين أجهزة الدولة لدعم المبادرات المجتمعية الطوعية الرامية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً أن المبادرة ستستهدف خلال المرحلة الأولى إجراء تعقيم شامل للسوق المركزي والسوق الشعبي باعتبارهما من أكبر الأسواق التي يرتادها المواطنون والتي قد تشكل خطراً في حال انتشار الوباء، معلناً عن تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لحملة التعقيم بمشاركة لجان الأسواق و المتطوعين.

من جانبهم أشار ممثلو مبادرة تعقيم وتطهير الأسواق إلى أن الحملة تعتبر التزاماً وواجبا وطنيا من جميع المشاركين تحت منظومة التجمع وشركائه من المنظمات الأخرى وتستهدف تعقيم الأسواق ورشها بالمطهرات بشكل مستمر لحين انجلاء جائحة كورونا والتي باتت تهدد البشرية جمعاء.

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