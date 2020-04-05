زيادة حجم الكهرباء من مصر لـ(300) ميقاواط

الخرطوم : السوداني

قال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى إن بلاده ستزيد حجم الكهرباء للسودان إلى 300 ميقاواط في بداية العام القادم وذلك بعد الانتهاء من تركيب محطات القدرة غير الفعالة في الشبكة القومية السودانية والتي قدمتها مصر للسودان ويجري تصنيعها حالياً. وصف السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، تدشين الربط الكهربائي بين مصر والسودان بأنه مرحلة تاريخية في علاقات البلدين. وأكد في تصريح لـ(باج نيوز) أن الربط الكهربائي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية بين البلدين والتي تجري دراستها حالياً، اضافة للربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلاً عن المشاريع المشتركة في مجالات الرعي والصحة والزراعة والمنح الدراسية والتدريبية.

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