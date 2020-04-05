اجلاء (20) سائحا ألمانيا من بورتسودان اليوم

بورتسودان: عبد القادر باكاش

اكملت السفارة الألمانية بالخرطوم إجراءات اجلاء رعايا المان صباح أمس من بورتسودان الى أديس أبابا. وقال مصدر طبي بولاية البحر الأحمر لــ (السوداني ) إن الرعايا الألمان سُيّاح وصلوا عبر البحر للولاية وقضوا فترة الحجر الصحي وقامت السفارة الألمانية بمخاطبة وزارة الخارجية وسلطة الطيران المدني وتم التصديق بايفاد طائرة من الخطوط الإثيوبية من أديس ابابا الى مطار بورتسودان لإجلاء الرعايا البالغ عددهم نحو ٢٠ سائحاً من ألمانيا والنمسا. وقال إن المصدر اشترط أن لا يسمح بنزول اي راكب من الطائرة الإثيوبية في بورتسودان.

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