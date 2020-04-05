(القومة للسودان) تتخطى حاجز الـ34 مليون جنيه بعد 48 ساعة من إطلاقها

الخرطوم : السوداني

تخطت حملة التبرعات الوطنية لمشروع البناء والتعمير (القومة للسودان) حاجز 43 مليون جنيه سوداني بعد 48 ساعة من اطلاقها، عبر اكثر من 60 الف تبرع .

وأعلن عضو مجلس المجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان مساهمته بمبلغ 10 آلاف جنيه، في اليوم الثالث لانطلاق مشروع البناء والتعمير الذي اطلقه رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك تحت مسمى (القومة للسودان) .

وقال الفكي خلال تسجيل “فيديو” بثه على موقعه الرسمي بـ”الفيسبوك”، أمس إن السودانيين بنوا وطنهم عبر الحملات الشعبية على امتداد التاريخ، وأشار إلى أن كثيرا من المؤسسات التاريخية الراسخة مثل “نادي الخريجين، والجامعة الأهلية”، وغيرها تم تشييدها بالجهد الشعبي، وأضاف عضو السيادي ” أدعوا أي شخص أن يعلن مبلغه ويذكر الحلم الذي يتمنى أن يراه في وطننا السودان”.

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