الناطق بإسم الجيش: الحديث عن إنقلاب إشاعة ضارة

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن، إن الاحوال بالبلاد هادئة و لاتوجد قرائن او شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.

و أكد عامر أن الحديث عن محاولة انقلابية إشاعة، واصفها بالضارة بأمن المجتمع.