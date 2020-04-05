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الناطق بإسم الجيش: الحديث عن إنقلاب إشاعة ضارة

أخبار السودان
By alsudani 331 0

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن، إن الاحوال بالبلاد هادئة و لاتوجد قرائن او شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.
و أكد عامر أن الحديث عن محاولة انقلابية إشاعة، واصفها بالضارة بأمن المجتمع.

alsudani
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