الخارجية السودانية تؤكد مقتل شخصين و جرح (7) على يد طالب لجوء سوداني بفرنسا

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الخارجية إعتداء طالب لجوء سياسي سوداني بفرنسا، على عدد من المواطنين الفرنسيين في منطقة سير أزير دروم (جنوب شرق فرنسا) بسكين، مما اسفر عن مقتل شخصين إثنين وجرح سبعة، معظمهم في خطر.

و قالت الخارجية في بيان لها اليوم الاحد، إنها تواصل السفارة مع الجهات المعنية، ومنها إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، و تأكدت صحة الحادثة، ولم تؤكد دوافعها بعد.

و اوضحت بأن المعتدي سوداني من مواليد العام ١٩٨٧ و دخل الأراضي الفرنسية بصورة غير شرعية في أغسطس ٢٠١٦. وأفادت الشرطة القضائية في مدينة ليون بأن التحقيقات مازالت في بداياتها وبأنها ستفيد السفارة بما يستجد من معلومات متى توفرت.