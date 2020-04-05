الشيوعي يدعو عضويته للتجاوب مع حملة (القومة للسودان)

الخرطوم: السوداني

دعا الحزب الشيوعي عضوية حزبه وأصدقائه وجماهير الشعب للتجاوب مع حملة(القومة للسودان) من أجل تحقيق شعارات الثورة بيد الشعب.

ودعا الحزب في بيان له اليوم الاحد، حكومة الفترة الانتقالية للتعامل بشفافية ووضوح مع الجماهير وطرح برنامج كلي للتأكيد بأن الحكومة تتجه في مسار الثورة وأن يتم تحديد أوجه الصرف مع الأسبقية للقطاع الصحي والمناطق التي طالتها سياسات التهميش وأكتوت بالحروب وأن يتم ضبط شفافية الحملة حسابيا وتقوية الرقابة الشعبية على أن تتبني الحكومة عملية استيراد وتوزيع السلع الأساسية.

و في السياق أعتبر الحزب أن دعوة حمدوك جاءت في ظرف تمددت فيه عناصر الثورة المضادة بحماية المكون العسكرى وولاة الولايات ولتلكّؤ حكومة الفترة الانتقالية في القيام بخطوات واثقة لإنجاز أهداف الثورة.

في وقت أكد فيه الحزب أن الشعب سيتغلب و يزيل كل المتاريس والعوائق أمام استكمال الثورة لمهامها وتحقيق تطلعاتها، معتبرا أن نجاح مبادرة القومة للسودان تتوقف وتعتمد على كسب ثقة الشعب بالتوجه نحو تحقيق مصالح الشعب وتطلعاته باستعادة الأموال المنهوبة وشركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية للدولة وان تؤول كل شركات القوات النظامية لوزارة المالية ورفض شروط صندوق النقد والبنك الدولي من رفع الدعم وتعويم العملة الوطنية والسير في سياسة تحريرالسوق.

وفي سياق منفصل قال إن وزير المالية لا زال مصرًا على سياسة رفع دعم السلع غير المدعومة أصلاً وسمح بتدهور قيمة العملة السودانية جراء السياسات المعتمدة علي تحرير الأسواق والتنفيذ الدقيق لسياسات البنك الدولى .