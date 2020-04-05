حميدتي: البلاد تمر بظروف اقتصادية ضاغطة

الخرطوم: السوداني

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إن البلاد تمر بظروف اقتصادية ضاغطة في ظل تعطيل الأعمال وفق موجهات اللجنة العليا لطوارئ لمجابهة فايروس كورونا.

و اشار لدى افتتاحه مركز العزل الصحي لقوات الدعم السريع بمحلية كرري اليوم الاحد، الى أن المركز بسعة 200سرير مجهزة بكامل معداتها الطبية لمجابهة جائحة كورونا، مؤكداً إستعدادهم التام لتجهيز 1000 سرير اضافي في حالة تفاقم الوباء وجعلها تحت تصرف وزارة الصحة الإتحاية لخدمة جميع المواطنيين .

ووجه حميدتي الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع بالعمل على تنفيذ عمليات التعقيم والرش والتوعية لأفراد القوات وعامة المواطنيين، مؤكداً في حال إستفحال الأمر ستكون على القوات أدوار اضافية في توصيل الطعام الى المواطنيين في منازلهم وحجر مناطق ومدن بأكملها.