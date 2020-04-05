شاهد مقطع فيديو لجنود سودانيين يطربون على أنغام الطمبور يجذب رواد مواقع التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

لاقى مقطع فيديو قصير لجنود سودانيين يطربون مع أنغام آلة الطمبور الشعبية انتشاراً واسعاً، كما جذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكتروني”

وأظهر المقطع جنود ببزاتهم العسكرية وهم يؤدون أغنية طمبور بعزف وإيقاع بارعين، أطرب مواقع التواصل.

يذكر أن الأغنية التي أدوها من أغاني الطمبور الشهيرة، نظم كلماتها الشاعر ابراهيم ابنعوف، وذاع صيتها بصوت الراحل ياسين عبدالعظيم، وقام بأدائها أيضاً الأستاذ الكبير صديق أحمد.

تقول بعض أبياتها: أشرِّق وين ما أغرِّب .. وأشيل همى وإكتئابى .. محل ما أمشى ألاقى طيفاً .. مشتت فكري وحجابي .. تطير روحي بعيد تغازل .. خدودك زهر الروابي.