اللجنة العليا للطواريء الصحية تدرس حظر التجوال بالكامل غداً

الخرطوم: السوداني

قال المجلس السيادي البروفيسور صديق تاور ، إن اللجنة العليا للطواريء الصحية ستدرس خطة حظر التجوال بالكامل في اجتماعها غداً

وأوضح تاور، في تصريح صحفي اليوم الأحد ، أن اللجنة اطمانت علي معالجة أوضاع السودانيين العالقين بجمهورية مصر العربية ومراكز الإيواء والحجر الصحي تحسباً لأي تطور.

وقال إن اللجنة أشرفت على ترحيل 3450 طالب إلى دارفور في الفترة من 24 مارس وحتي الأول من أبريل ، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت صندوق رعاية الطلاب بإعادة فتح الداخليات لطلاب الجامعات الذين يواجهون صعوبة الانتقال لولاياتهم وعليهم العودة إلى الداخليات بعد إبراز البطاقة الجامعية، مؤكداً التزام الحكومة برعايتهم في الداخليات.

و نوه تاور الى عدم الجدية في الالتزام بمنع التجمعات وأوقات الحظر والسفر إلى الولايات وما يمكن أن يسببه ذلك من زيادة انتشار الفيروس.