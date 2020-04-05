وزير الصناعة و التجارة يلغي توزيع الدقيق عبر الوكلاء

الخرطوم: السوداني

اصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا اليوم الأحد، قضي بإلغاء نظام توزيع الدقيق القائم على توزيع الدقيق من المطاحن عبر وكلاء المطاحن وصولاً إلى المخابز، و طالب وزارته باستلام الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين.

وأكد على اهمية تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر أي آليه إستلام تحددها كل ولاية.على ان يتم توزيع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية.

وحظر القرار توزيع الدقيق المدعوم لأي جهة إلا عبر آليات التوزيع التي تحددها الولاية وعبر خططها المعتمده للتوزيع، ووفق حوجة وأداء المخابز على ان يتم مراقبة توزيع الدقيق المدعوم عبر مؤسسات وأجهزة الدولة الإتحادية والولائية الرسمية إضافة إلى الرقابة الشعبية.