قوة من الجيش تستولى على إدارة تتبع لوزارة الري بسوبا

الخرطوم : السوداني

قالت وزارة الري و الموارد المائية إن قوة من الجيش إستولت على مركز الادارة العامة للدراسات و نظم المعلومات التابعة لوزارة الري و الموارد المائية بضاحية سوبا ومنعت العاملين من الدخول، ومزاولة اعمالهم.

وقال مدير المركز المهندس عبد الرحمن صغيرون إن قوة من المساحة العسكرية بقيادة(لواء و عقيد و نقيب) وصلت لمبني الادارة بتاريخ السابع من يناير واستلمت ادارة المعلومات، دون اخطار وزير الري او الوكيل، وأشار الى أن قائد القوة ابلغه بان الخطوة تجئ بتكليف من مجلس السيادة مع السماح للعاملين بالاستمرار في أداء مھامھم، مضيفاً أن الامر ، تطور في 23 مارس، حيث وضعت المساحة العسكرية يده بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة اعمالهم

و اضاف صغيرون أن صمت الوزارة خلال الثلاثة أشھر الماضية للظروف الحرجة التي تمر بھا البلاد، مشيراً الى أن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس حاول حل المشكلة عبر الاتصال بالجھات المعنية بمجلس الوزراء .

في وقت أكد فيه صغيرون أن استيلاء القوة العسكرية على الادارة تجاوز غير مسبوق باعتبارها وحدة مدنية ،تتبع للري

في وقت وقف فيه وزير الري ياسر عباس نهاية الأسبوع الماضي، على الأمر ميدانيا وزار المركز، والتقى بالضابط المناوب، وابلغه رفضه للخطوة.