صحيفة (السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الأثنين 6 أبريل 2020

السوداني

ارتفاع حالات الإصابة بـ”كورونا” إلى”12″ بينهم”4″ من أسرة واحدة

مجلس الوزراء: إجراءات فعّالة لتحرّكات عناصر”الوطني”

إلغاء توزيع الدقيق للمخابز عبر الوكلاء..ضبط أكثر من”47″ كيلو هيروين بسواكن

ارتفاع مساحات حرائق القمح بالجزيرة إلى”236″ فدان

أخبار اليوم :

إكتشاف حالتين جديدتين للكرونا بالبلاد و 14 حالة إشتباه جديدة.

الخارجية تدين اعتداء سوداني بالسكين علي عدد من الفرنسيين.

حميدتي يفتتح مركز العزل الصحي لقوات الدعم السريع ووضعه تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة كورونا.

جنوب السودان ترصد أول حالة إصابة مؤكدة بـ كوفيد – 19

القوات المسلحة تؤكد هدوء الاحوال وتنفي شائعة الانقلاب.

التيار :

سكرتير الحزب الشيوعي ل التيار : الثورة انحرفت

سليمان بلدو : الحكومة لم تستغل صلاحياتها لإحداث التغيير المطلوب

النيابة تأمر بالحجز على ممتلكات المخلوع ونافع وآخرين

الصحة : تسجل حالتين جديدتين وارتفاع الإصابات بكورنا ل ١٢ حالة

الجريدة :

الحرية والتغيير: احتفل بذكرى أبريل من مكانك

الجيش ينفي وجود قرائن لتنفيذ انقلاب ومجلس الوزراء يحذر من تحركات عناصر الوطني المخلوع

الصحة : ارتفاع حالات الإصابة بكورنا إلى ١٢

اللجنة العليا الطوارىء تدرس فرض حظر التجوال الكامل

الشيوعي التهاون في مواجهة الفلول تسبب في تمدد نشاط الثورة المضادة

أسر الشهداء ولجان المقاومة يؤجلون مليونية السادس من أبريل ويوقعون ميثاقا اليوم

الانتباهة :

إحالة ملف وداد بابكر للمحكمة الأسبوع المقبل

الوطني يعتذر للشعب اصابتان جديدتان بكورنا بينهما طفلة و١٦٥ حالة اشتباه

الجيش لا شبهات لانقلاب عسكري

الحرية والتغيير : سنحتفل ب ٦ أبريل بترديد الهتافات من المنازل ورفع الإعلام

تسجيل أول إصابة بكورونا في دولة الجنوب

الحكومة تدرس خطة إغلاق الكامل للبلاد

الصيحة :

ياسر العطا ل الصيحة : مافي انقلاب

اتجاه فرض حظر تجوال كامل

حجز ممتلكات وارصدة ٣٠ متهما في انقلاب ٣٠ يونيو

حميدتي : مراكز عزل الدعم السريع تحت تصرف الصحة

موقع أوربي : انشقاقات الحرية والتغيير تهدد حكومة حمدوك

ارتفاع إصابات كورونا إلى 12 والاشتباه لـ165

اليوم التالي :

اليوم التالي تورد التفاصيل الكاملة لتسوية المدمرة كول

المالية تنفي سداد التعويض من الضمان الاجتماعي والصحيفة تكشف طريقة السداد

اصابتان جديدتان بالكورونا وارتفاع عدد حالات الإشتباه إلى 165

الجيش ينفي وجود أي قرائن أو شبهات لا نقلاب

مجلس الوزراء يكشف عن تحركات لعناصر المؤتمر الوطني المحلول

المواكب :

في ذكرى 6 أبريل من مكانك ردد هتافك

تسوية ملف المدمرة كول تقرب خروج السودان من الإرهاب

الشيوعي يطالب بتصحيح مسار الثورة

تحقيق لـ(المواكب) يكشف فساداً بمليارات الجنيهات باتحاد طلاب النظام البائد

أسر شهداء ديسمبر : جهات تعرقل الوصول للجناة الحقيقين بفض الاعتصام

الحكومة : تحركات لعناصر المؤتمر الوطني المحلول

حكايات :

الجيش ينفي وجود قرائن لانقلاب عسكري

كيف أدار على الريح سنهوري متاريس ميدان الاعتصام

هيئة الدفاع عن مدبري الإنقاذ : القضية سقطت بالتقادم والنيابة غير محايدة

صوت الأمة :

الأمة القومي: غياب المحاسبة والمساءلة والمجلس التشريعي يفتح الباب للشلليات والتفلتات

لجنة إزالة التمكين تقضى بإسترداد مئات العقارات المسجلة باسم قيادات النظام البائد

رصد تفلتات أمنية وتحركات لعناصر المؤتمر الوطني

المالية: تعويضات كول سددت من حسابات الوزارة

الوطن :

حميدتي : يتعهد بايصال الطعام للمواطنين عند الضرورة

الجيش : لا شبهات وقرائن لأي انقلاب

تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا

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