مجلس الوزراء: إجراءات فعالة لرصد تحركات عناصر (الوطني)

قال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظومة الصناعات الدفاعية شرعت في وضع مصفوفة تضمنت الشركات والمقترحات الخاصة بإمكانية أيلولة بعضها لوزارة المالية وتحويل بعضها لشركات مساهمة عامة . وقال فيصل عقب اجتماع لمجلس الوزراء امس برئاسة د. عبدالله حمدوك إن وزير المالية د. ابراهيم البدوى اعلن عن أن شركة السبيكة الذهبية المملوكة لجهاز المخابرات العامة آلت بالكامل لوزارة المالية لتلعب دورها كأكبر شركات القطاع العام العاملة في مجال الذهب. وكشف عن وجود تحركات لعناصر المؤتمر الوطني أقر بها المجلس وقرر أن تكون هناك إجراءات سريعة وفعالة تجاههم. وقال فيصل إن الاجتماع ناقش تفاصيل إنشاء جهاز الأمن الداخلي والإجراءات التي اتخذت في هذا الاتجاه، وضرورة الإسراع فيه وكيفية اختيار الكفاءات، والعقيدة المشتركة لهذا الجهاز وأن يتم عرض القانون الخاص به في أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم إجازته ليرفع للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

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