وكالة الطاقة الذرية تدعم الخرطوم بأكثر من (21) مليون يورو

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الخارجية تلقي البلاد دعماً مالياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يفوق 21 مليون يورو كدفعة أولى لشراء مواد طبية لازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتوقعت الوزارة في بيان لها امس حصول البلاد على دعم آخر يصل لمبلغ 10 ملايين دولار من بنك التنمية الإسلامي في جدة الذي أعد خطة شاملة لدعم الدول الأعضاء في البنك لمواجهة جائحة كورونا. وكشفت الوزارة عن تواصلها لحشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة المرض وذلك من خلال التواصُل مع منظمات الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها. وافادت أن تلك الاتصالات أثمرت عن تخصيص مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة.