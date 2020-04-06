إغلاق كامل لعيادات ومراكز الأسنان بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إغلاق جميع عيادات ومراكز ومعامل الأسنان إلى حين إشعار آخر وذلك في إطار العمل في طوارىء كورونا وتحوطا من الإصابة بالفيروس على أن يتم توفير خدمات الأسنان في عدد من المستشفيات والمراكز المحددة.

وأكدت الوزارة في تعميم صحفي أصدره مدير الإدارة العامة للطب العلاجي د. محجوب تاج السر – أمس- أنه وبعد التشاور مع مدير المؤسسات العلاجية الخاصة ومدير إدارة صحة الفم والأسنان، حددت الوزارة مستشفى الأسنان ومركز جابر أبو العز ومستشفى إبراهيم مالك التعليمي لتقديم الخدمة لمحلية الخرطوم فيما حددت مستشفى الدايات ومستشفى الإمام المهدي لمحلية أم درمان ومراكز أم ضوا بان وود أبو صالح ومركز حلة كوكو لمحلية شرق النيل وأمبدة النموذجي ومركز الرخاء لمحلية أمبدة ومستشفى السروراب ومستشفى البلك لمحلية كرري فيما حددت مستشفى الجبل ومركز القبة لتقديم الخدمة لمحلية جبل الأولياء.