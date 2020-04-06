وزارة العدل تكمل تسوية كافة قضايا المدمرة كول

الخرطوم: السوداني

أكملت وزارة العدل إجراءات تسوية كافة قضايا المدمرة كول، وقدم الطرفان عريضة مشتركة إلى المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة كول ضد السودان، مما يؤدي إلى إنهاء القضايا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في الولايات المتحدة.

و اوضحت وزارة العدل في بيان لها اليوم الأثنين، أن السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة كول أو في أي أعمال إرهابية أخرى، و نوهت الى أن التسوية جات فقط من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية وفي إطار الجهود الكلية الحثيثة للحكومة الانتقالية لمعالجة وتسوية دعاوى الإرهاب التاريخية ضد السودان حتى تتمكن من إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضافت: أن إغلاق القضايا المتعلقة بالإرهاب، جزء من التركة الثقيلة الموروثة من النظام المباد، وتطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة وبقية دول العالم لهو شرط لازم لإنهاء العزلة الدولية وإعادة العلاقات المستقرة المثمرة والمتطورة التي تتطلع وتعمل من أجلها الحكومة الانتقالية.