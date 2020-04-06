وزير الاوقاف يكتب (في السادس من أبريل صلف أعتىٰ الطغاة حتي جندلوه إلى سجن كوبر)

الخرطوم: السوداني

نشر وزير الشؤون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح على حسابه في تطبيق (فيسبوك) اليوم الأثنين محتفياً بذكرى 6 أبريل، قائلاً:”النظر إلى المستقبل يوجب علينا قراءة الماضي فالسادس من إبريل ٢٠١٩م، كان يوماً ملحمياً تمازجت فيه أرواح الشهداء الصاعدة ودماء المصابين الطاهرة”.

و تابع: تشابكت أيادي السمراوات مع حداة الغد المأمول وصولاً لساحة القيادة العامة للقوات المسلحة مجابهين صلف أعتىٰ الطغاة حتي جندلوه إلى سجن كوبر.

و قال مفرح إن ذلك يوجب عليهم حراسة الثورة وعدم تضييع مكتسباتها والتوحد والإعتزاز بشعارات الثورة والإعتذار لكل من قصرنا في حقه من ثائرات وثوار بلادي.