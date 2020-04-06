اتحاد وكلاء الغاز: الإنتاج المحلي لا يكفي نصف استهلاك الولاية

الخرطوم : عبيــر جعفر

كشف الأمين العام لوكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم فضل يس الفضل

لـ(السوداني) امس ،عن حدوث أزمة حقيقية في الغاز بالعاصمة.

وأشار الى ان المنتج المحلي لا يغطي نصف الاستهلاك ، وحمل فضل السماسرة مسئولية الأزمة ، مشيرا الى ان الجهات النظامية (الأمن) المسئولة عن امن المستودعات تساعد على دخول كل من هب ودب للبيع بالمستودع مما ساعد على خلق سوق أمام المستودعات وبيع الغاز من العربة الناقلة للاسطوانة لمجمعات الأحياء ،فضلا عن سوء التوزيع من الشركات. وأوضح أمين وكلاء الغاز ندرة السلعة وعدم تغطية المتوفر منها حاليا نصف حاجة الولاية من مستودع الجيلي. وكشف عن تناقص حصة الولاية من السلعة بنحو اكثر من (12) الف أسطوانة يتم خصمها لصالح الولايات ، نافيا دخول غاز مستورد حالياً.