تجار بالولايات: زيادات مخيفة تطال السلع الضرورية كافة

الخرطوم: إبتهاج متوكل

تشهد أسواق الولايات، زيادات كبيرة في أسعار كل البضائع والسلع، وصفها

بعض التجار بـ(التضخمية والمخيفة والشاذة)، وأرجعوا السبب لانعدام الجازولين وارتفاع تكلفة الترحيل للبضائع والسلع.

وقال التاجر بولاية شمال كردفان ياسر عبدالسلام ، لـ(السوداني) إن أسواق

الولاية تشكو من غلاء حاد في أسعار السلع الاستراتيجية والاستهلاكية وشح

في بعض السلع كالدقيق، وأرجع السبب الى الجازولين والترحيل، مبينا تضاعف

تكلفة الترحيل بين مدن الولاية مستدلا بان قيمة نقل الفرد فقط من بارا الى

الأبيض ارتفعت من 50 الى 200 جنيه ، واضاف: القوة الشرائية (ضعيفة

جداً).

وشدد التاجر بولاية النيل الأبيض ، الطيب عبدالقادر، على وجود أسعار تضخمية للسلع والبضائع عموما، وقال في حديثه امس لـ(السوداني) إن هناك زيادات مخيفة في السلع المستوردة خاصة ، وزاد الوضع سوءا المخزونات المحدودة والتي يقابلها طلب عالٍ من قبل المواطنين كالسُكر والذي بلغ سعر الجوال المحلي منه 4 آلاف جنيه، البصل 1700 جنيه للجوال ، عبوة الزيت زنة 36 رطلا تراوحت مابين 2900- 3000 جنيه، مؤكدا ان السبب الرئيس هو الجازولين وارتفاع تكلفة الترحيل، وأضاف: تفاقم الأسعار بهذه المعدلات أدى لحالة (هلع) وسط المواطنين، منوها الى أن هنالك بعض التجار جشعين يستغلون ظرف مشكلة الترحيل لزيادة الأرباح، داعيا لضرورة حل المشكلة لتنساب البضائع للأسواق بأسعار معقولة.

واشار تاجر بولاية كسلا عباس مريدي ، الى ان أصحاب النفوس الضعيفة

استغلوا (ظروف كورونا)، ونفذوا زيادات غير مبررة.

وقال في حديثه امس لـ(السوداني) إن هناك مناشدات تمت من قبل التجار لحكومة الولاية بالتدرج في إغلاق الأسواق ، والبدء بالأنشطة غير ذات الصلة بالمواد والسلع الغذائية للمواطنين لتجنب حدوث زيادات، واعتبر الجازولين السبب المباشر في هذه الزيادات ، لان أصحاب المركبات صاروا يضيفون مصروفات

الانتظار بالأيام في صفوف الجازولين ، على أسعار الترحيل، داعيا الدولة

لضرورة التدخل وحل مشكلة الجازولين، حتى تنساب حركة البضائع من المركز للولايات ، مشيرا إلى ان الأيام القليلة الماضية شهدت دخول كميات مقدرة من السكر قادمة من بورتسودان، إضافة الى ان قفل الحدود أسهم بصورة مباشرة في تراجع

واستقرار أسعار السكر بالولاية .