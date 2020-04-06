ارتفاع الأسمنت والسيخ بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

أفاد عدد من تجار مواد البناء ببحري والخرطوم ، ان هنالك زيادة جديدة في طن الاسمنت بواقع (3) آلاف جنيه لارتفاع الدولار والترحيل .

وقال تاجر اسمنت ببحري لـ(السوداني) امس، إن ندرة السلعة أثرت على ارتفاع السعر وأضعفت الحركة التجارية وإنتاج المصانع بسبب مشاكل مدخلات الإنتاج، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة وبربر بالأسواق قفز لـ (30) بدلا من (27) ألف جنيه، لافتا الى ان أزمة الجاز انعكست على زيادة الترحيل .

وأشار عبدالله احمد الى أن الدولار قفز بأسعار مواد البناء والترحيل ، مبينا ان سعر القطاعي لطن الاسمنت بالخرطوم بلغ(29) الف جنيه أما سعر الجملة (28) الف جنيه، وأوضح أن سعر سيخ

الأسعد قفز الى (92) الف جنيه ، متوقعا استمرار الزيادة تبعا للزيادة المطردة في سعر الصرف، وأشار الى ان سعر اسمنت عطبرة بالمصنع قفز لـ(11,990) جنيها، مشيرا لضعف حجم العرض بالأسواق.

وأضاف تاجر الاسمنت والسيخ عبدالله احمد أن الدولار قفز بأسعار السيخ

بالأسواق ، مبينا ان سعر طن الأسعد بلغ (92) ألف جنيه أما ابانوب (90)

الف جنيه فيما قفز إنتاج اوميقا لـ(89) الف جنيه ، واصفاً القوة الشرائية وحجم

العرض بالضعيف، وتوقع زيادة جديدة مع استمرار ارتفاع سعر الصرف

بالسوق الموازي، وأشار للأثر السالب لأزمة الجازولين والتي أحدثت ندرة

وارتفاعا في أسعار الترحيل.