تدشين نظام صرف الوقود بالكرت الذكي لقطاع المواصلات العامة

الخرطوم: السوداني

دشن اليوم وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد مشروع تزويد مركبات المواصلات العامة بالوقود بولاية الخرطوم بنظام بالكرت الذكي لضبط استغلال الموارد المتاحة ترشيد استخدام توزيع الوقود والحد من تجارتة.

و أوضح أن الكرت الذكي لسائقي المواصلات يساعد في سهولة الحصول على الحصة اليومية من الوقود في محطة معينة دون عناء او انتظار، فضلاً عن ضبط الكميات المحددة لصاحب العربة من الوقود الخدمي المدعوم، مشيراً الى تحديد حصص الحافلات الهايس ب (144) جنيه والحافلات الكبيرة ب (216) جنيه والبصات العاملة في المواصلات (360) جنيه في اليوم، بجانب تخصيص عدد (41) محطة لقطاع المواصلات في ولاية الخرطوم في محلياتها السبع كتغطية جغرافية كاملة لكل الولاية كبداية لانطلاقة المشروع ويعمم لاحقاً علي القطاعات والولايات .

واكد الوكيل أن ماكينة تزويد الوقود لاتعمل الا بالبطاقة وتتوقف عند وصول السقف المسموح بالنسبة لبطاقات المواصلات العامة، معلنا عن ان التسجيل بدأ من اليوم 6 ابريل2020م لرمزيتة في تاريخ ثورة الشعب السوداني وان التسجيل بالمحطات المخصصة لعربات المواصلات ومكاتب غرفة النقل بمحليات الولاية وان اخر يوم هو نهاية الشهر الحالي وبعدها لايسمح لاي احد من اخذ حصته الا بالكرت الذكي.

و أشار الى أن الامداد يشهد تحسن مستمر وان هنالك باخرتان جاز وباخرة بنزين وباخرة غاز في انتظار تكملة الاجراءات المالية من وزارة المالية وهنالك كميات تم استلامها مع انتاج المصفاة اليومي لتغطية الاستهلاك اليومي.