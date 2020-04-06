ظهور حالتي اشتباه إصابةكورونا بولاية الجزيرة

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة د. إيهاب عبد الله التوم، عن وجود حالتي اشتباه إصابة “كورونا” بالولاية في انتظار نتائج الفحوصات الأخيرة من المعمل المركزي بالخرطوم.

و قرر الاجتماع مشترك للجنة العليا لمجابهة فيروس “كورونا” ولجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الوالي اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير، اليوم الأثنين، استمرار إغلاق الأسواق لحين ظهور نتائج فحص حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس “كورونا” اللتين ظهرتا في الولاية.

واستثنى القرار المخابز والطواحين والصيدليات ودكاكين البيع الإجمالي ومراكز التوزيع.

وأوصت اللجنة بتفعيل مراكز ونوافذ البيع بالأحياء، ودعت المواطنين إلى الاستجابة للموجهات والإرشادات الصحية لضمان سلامتهم.

ودعا الاجتماع القوات النظامية ولجان الأمن بالمحليات إلى رفع درجات الاستعداد لتأمين حصاد القمح.