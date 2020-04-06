على خلفية ما أثير بشأن ناديي الهلال والمريخ توصية من البوشي إلى والي ولاية الخرطوم بإعفاء آدم كبير

الخرطوم: السوداني

دفعت وزيرة الشباب والرياضة ، ولاء البوشي، بتوصيةً إلى والي ولاية الخرطوم أحمد عبد ون بإعفاء رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية آدم كبير من منصبه.

وكشف موقع “سبورت249” الإخباري، عن أن البوشي غير راضية عن أداء كبير، وشرعت مع مستشاريها في البحث عن أسماء تمتلك القدرة الكافية على خلافته وإدارة الأمور بشكلٍ جيد.

ودخل آدم كبير في الفترة الماضية في صراعاتٍ مع مجلس الهلال والمريخ، وأدلى بالعديد من التصريحات لوسائل الاعلام حول الأمور في الناديين.

وكان كبير قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن آدم سوداكال غير معترف به رئيسًا لنادي المريخ وأنّ قرار المحكمة الإداية سيكون لاغيًا لمرور وقتٍ طويلٍ عليه.

وفي المقابل أوضح أن مجلس الهلال شرعي، غير أنّه حمّل الإدارة الحالية مسؤولية ملف العضوية.