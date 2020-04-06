رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة يدلي بالمثير محمد جلال: نطلب هذا المستند للاعتراف بسوداكال

الخرطوم: السوداني

طالب رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني، محمد جلال، من المرشّح الفائز في التزكية في انتخابات المريخ، آدم سوداكال بإحضار إثبات رسمي من قرار المحكمة الإدارية من أجل الاعتراف به رئيسًا لنادي المريخ.

وقال محمد جلال في تصريحاتٍ تلفزيونية أمس”الأحد”، أن الخطوة حال قيام سوداكال بها فإنّه لا غضاضة عليها ولا غبار.

وسابقًا كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارًا بشطب كلّ الطعون التي قدمت في رئيس المريخ.

وفي ذات السياق، جدّد رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام لكرة القدم السوداني رأيه بشأن الجمعية العمومية لنادي المريخ.

وأضاف” ما زلنا عند رأينا في أن الجمعية العمومية للمريخ باطلة وغير قانونية وبالتالي قرار الاتحاد واضح وهو إعادتها مرة أخرى بسبب الطعون التي قدّمت مؤخرًا.