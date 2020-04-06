أشار إلى تنقيحهم للمسودة مؤخرًا عمر محمد عبد الله يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية عقد الاستثمار بالمريخ

الخرطوم:السوداني

قال عمر محمد عبد الله عضو مجلس المريخ انه يثق في موقفه تماما تجاه كل اتهام وجه له فيما يخص قضية توقيع عقد الاستثمار بنادي المريخ مع محمد ابو اواب، مبينا أن المعلومات التي تم تناقلها في الفترة الماضية، استندت على مسودة لا تمثل العقد الحقيقي.

واوضح محمد عبد الله في تصريحات إعلامية انهم عملوا على تنقيح المسودة بشكل جيد وقال” الدليل أن لجنة الحقائق اوضحت أن العقد ليس فيه ما يضر بنادي المريخ، ولا يوجد به رهن لاراضي النادي، وتحفظت فقط على أن يكون ابو اواب رئيس لجنة الاستثمار والمستثمر، وخيرته بين احد المنصبين، ووافق ابو اواب على ما يراه مجلس الادارة”.

واستغرب عضو مجلس المريخ عن الاخبار المتداولة عن اختفاء 50 الف دولار من مبلغ 100 الف دولار تم تسليمها من ابو اواب لمجلس المريخ وقال” مجلس المريخ استلم من ابو اواب اكثر من مبلغ 100 الف دولار، والايصالات والمستندات التي تدعم ذلك موجودة، في البداية استلم المجلس مبلغ مليون ونصف لتسجيل امير كمال، و4 ملايين اخرى للتسجيلات، ومثلها ايضا خلال نفس الفترة، كما تسلم المجلس حافز اللاعبين لمباراة القمة امام الهلال 150 الف جنيه، واجمالي هذا المبلغ يصل إلى 9 ملايين و650 الف جنيه، وفي ذلك الوقت تعادل اكثر من 100 الف دولار”.

واضاف” كنت شاهدا على استلام مجلس المريخ لهذه المبالغ من مندوب ابو اواب، ولست معنيا بالطريقة التي تم بها صرف المبالغ، فيمكن استفسار المدير التنفيذي او المدير المالي او نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار عن اوجه صرف المبلغ”.

واشار عمر محمد عبد الله إلى أن عودته من المطار وعدم السفر إلى الامارات كان قرارا شخصيا وليس بتوجيه من آدم سوداكال كما اثير وقال” قصة السفر إلى الامارات كانت من اجل الالتقاء بمستثمر وفق توجيه من مجلس المريخ لاكون ممثلا للنادي مع اعضاء لجنة الاستثمار، وكان هناك اتفاق أن يقوم لرئيس لجنة الاستثمار بتحويل مبلغ 50 الف دولار اضافية فوق الـ100 الف دولار للنادي، وقبل ساعات من السفر ابلغت مندوب ابو اواب بانه في حال لم يتم تحويل المبلغ لن اسافر إلى الامارات، رغم أن تكلفة التذكرة كانت على رئيس لجنة الاستثمار والاقامة كانت من المستثمر، وعندما لم يتم تحويل المبلغ وفق الاتفاق قرر عدم السفر، وكنت قبل ساعات ابلغت آدم سواكال نفسه بأني لن اسافر اذا لم يتحول المبلغ، وقال لي افعل ما تراه”.

وعن الاتهامات بانه حصل على تمويل من ابو اواب لامتلاك سيارة برادو ولذلك دعم ملف عقد الاستثمار بقوة قال عمر محمد عبد الله ساخرا” بالنسبة للناس القالت ابو اواب اشترى لي برادو ، تعالوا لي في البيت عشان تاكلوا الكرامة”.

واضاف” هذا الامر شائعة لا اعرف مصدرها والغرض منها، يمكن شافوني راكب في برادو محمد موسى الكندو ولا خالد زروق وقالوا حقتي”.

واوضح عمر انه لم يحصل على اي مبالغ مالية من ابو اواب وقال” حتى تذكرة السفر إلى السعودية والنثرية ابان مقابلتي الاولى مع ابو اواب قام بدفعها مجلس المريخ”.

وكان عمر محمد عبد الله وقع عقد الاستثمار مع محمد ابو اواب ممثلا لمجلس المريخ، قبل أن يقرر المجلس في الفترة الماضية الغاء العقد وفق توصية من لجنة تقصي الحقائق والترحيب بمحمد ابو اواب مستثمرا