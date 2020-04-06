شاهد بالصور هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج على مدينة كسلا شرق السودان

الخرطوم: ابومهند العيسابي

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد ظهر اليوم على مدينة كسلا شرقي السودان، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

ونشرت صفحة “طقس السودان” قبل قليل، بث مباشر على صفحتها لهطول الامطار وحبات البرد التي تتساقط على المدينة.

وقالت أن سحباً رعدية تغطي شمال مدينة القضارف كما تغطي سحباً ركامية أيضاً مناطق واسعة من القضارف وكسلا.

وقال خبير الإرصاد الجوي “عوض إبراهيم” ل ” السوداني الإلكترونية” أن الأمطار هي أمطار محلية نتيجة التسخين الشديد وارتفاع الشديد للحرارة في شرق البلاد.

مضيفاً بأنها اعلى من المعدل في مثل هذا الوقت، وهبوب رياح رطبة من الهضبة الإثيوبية ساهم في تكون سحب رعدية وهطول امطار تعتبر نادرة الحدث غالبا تهطل الأمطار في أواخر شهر أبريل ومطلع مايو.