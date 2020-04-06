مواكب تجوب شوارع الخرطوم لأحياء ذكري الثورة الاولى

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الخرطوم: السوداني

خرج العشرات من المواطنين اليوم الأثنين، في موكب لاحياء الذكرى الاولى لثورة ديسمبر أبريل، مرددين هتافات الثورة وحاملين لافتات وأعلام السودان.

و شهدت شوارع الخرطوم ازدحام مروري حيث اغلقت القوات المسلحة الشوارع المؤدية الى القيادة العامة.

و اطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع لتفريغ الجموع و حالت بينهم بين الوصول الى القصر الجمهوري، حيث وضعت مجموعات شبابية متاريس” على طول شارعي القصر و البلدية بالخرطوم.

من جانبها، أغلقت القوات المسلحة صباح اليوم الأثنين، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة بالخرطوم، و القصر الجمهوري.