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مواكب تجوب شوارع الخرطوم لأحياء ذكري الثورة الاولى

أخبار السودان
By alsudani 49 0

آه
الخرطوم: السوداني

خرج العشرات من المواطنين اليوم الأثنين، في موكب لاحياء الذكرى الاولى لثورة ديسمبر أبريل، مرددين هتافات الثورة وحاملين لافتات وأعلام السودان.
و شهدت شوارع الخرطوم ازدحام مروري حيث اغلقت القوات المسلحة الشوارع المؤدية الى القيادة العامة.

و اطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع  لتفريغ الجموع  و حالت بينهم بين الوصول الى القصر الجمهوري، حيث وضعت مجموعات شبابية متاريس” على طول شارعي القصر و البلدية بالخرطوم.
من جانبها، أغلقت القوات المسلحة صباح اليوم الأثنين، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة بالخرطوم، و القصر الجمهوري.

alsudani
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