مدني: إجراءات قانونية ضد أصحاب مخابز خالفوا التسعيرات

الخرطوم: السوداني

توعد وزير الصناعة و التجارة مدني عباس مدني أصحاب المخابز الذين طبقوا تسعيرات مخالفة خلال الأيام الماضية باخضاعهم للإجراءات قانونية.

وكشف في لقاء صحفي اليوم الأثنين،عن مقترح لزيادة عدد المطاحن خلال الفترة المقبلة لاسيما المطاحن الولائية، منوهاً الى عدم امتلاك الدولة لمعلومات كافية عن توزيع الدقيق والكميات التي تكفي الاستهلاك المحل

وأشار مدني إلى أن السلع الأساسية هي واحدة من الأدوات المستخدمه في المزايدة على الثورات، وأكد مدني أنهم ليسوا ضد أي عمل تجاري يسعى للربح بشكل معقول.

و في وقت حمّل فيه مدني الولايات مسؤولية تسعيرة الخبز، وقال إن أصحاب المخابز يديرون معركة من طرف واحد مع وزارته لجهة أنه ليس الجهة المعنية بالتسعيرة.

و أكد أن الوزارة طالبت المخابز بوضع ميزان لوزن الخبز تجنباً لحدوث أي تلاعب في الأوزان، مقراً بوجود اشكاليات خلال الفترة الماضية في توفير الخبز مؤكداً أن وزارته تسعى لحلها بصورة جذرية..