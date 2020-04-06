اعضاء السيادي يتبرعون بنصف راتب لحملة (القومة للسودان)

الخرطوم: السوداني

أعلن عضو المجلس السيادي صديق تاور عن تبرع أعضاء المجلس السيادي الانتقالي بنصف راتب شهر لحملة (القومة للسودان)

ونوه تاور في تعميم صحفي اليوم الأثنين، الى أن القوات المسلحة تبرعت لصالح الحملة القومية بمبلغ (٣٨٨٧٣٠٠٠)، ثمانية وثلاثون مليون وثمانمائه وثلاثة وسبعون الف)جنيه.

و في سياق منفصل قال تاور إن تاريخ السادس من أبريل الذى يصادف اليوم، فتح صفحة ناصعة من صفحات نضالات الشعب ضد القهر والاستبداد والفساد وتوجت بالنصر الكبير على طقمة متأسلمى الإنقاذ، وحيا أرواح الشهداء الذى افتدوا الوطن بدمائهم الزكية ليفتحوا امام الشعب أبواب الحرية والكرامة.