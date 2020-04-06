تاور: اللجنة قلقة من ارتفاع حالات الاصابة في محيط السودان الاقليمي

الخرطوم: السوداني

عبرت اللجنة العليا الطوارئ الصحية عن قلقها من ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كوفيد 19 فى محيط السودان الاقليمى .

و قال نائب رئيس اللجنة صديق تاور إن اللجنة بدأت فى دراسة خيارات الإغلاق الكامل فى الفترة القادمة، وكيفية التعامل مع تبعاته سواء فى العاصمة أو فى بقية ولايات السودان، قاطعاً بأن المعابر و كافة حدود السودان ما تزال مغلقة بصورة كامل

و أكد تاور في تعميم صحفي اليوم الأثنين، عدم تسجيل اي حالة اصابة جديدة او اشتباه، اليوم بفايروس كورونا، حسب ما ورد اللجنة العليا من تقارير من وزارة الصحة ليظل العدد ثابت فى (12) حالة إصابة.