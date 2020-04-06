العالقون بمصر يشكون من أوضاع صعبة ويُسلِّمون مُذكِّرة للجنة العُليا

الخرطوم: ياسر الكردي

طالب العالقون بجمهورية مصر العربية، الحكومة بضرورة وضع حدٍّ لمعاناتهم التي استطالت دون أن يلوح في الأُفق بصيص أمل لحلّها.

وقال أحد العالقين عبد الرحمن أحمد لـ(السوداني) إن أكثر من (600) سودانياً معظمهم من المرضى وكبار السن والنساء، قد نفدت (مصاريفم) وباتوا يواجهون ظروفاً بالغة التعقيد.

من جهتها، قالت وكيل العالقين المحامية أم كلثوم فؤاد، إنها سلّمت رئيس اللجنة العليا لمكافحة الكورنا؛ عضو المجلس السيادي بروفيسور صديق تاور مذكرة قانونية نيابة عن المواطنين السودانين العالقين بمصر؛ مُؤكدةً استلامه لها ووعده بحل المشكلة، بعد حصر عدد الذين تضرروا من قفل المعابر، وذلك بالتنسيق مع السفارة السودانية لصرف ميزانية الاعاشة والسكن ريثما تتم عملية الاجلاء.

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