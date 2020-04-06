النيابة العامة: دفعنا بتوصيات لإسترداد عدد كبير من الاموال العامة

الخرطوم: السوداني

كشفت النيابة العامة عن دفعها بتوصيات للجهات المختصة لإسترداد عدد كبير من الأموال العامة، بعد ان اجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد، مؤكدة انها ستواصل في جهودها لاسترداد الاموال المنهوبة محليا وخارجيا.

و في السياق أكدت أنها قد أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الابيض وقضية انقلاب ١٩٨٩م وعدد من دعاوي قتل الشهداء في انتظار إحالتها للقضاء، مشيرة الى أنها وستبدأ الاجراءات فيها حال إنقضاء وإنحسار داء (كوفيد 19 ) الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم.

و قطعت في بيان لها اليوم الأثنين، إلتزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الإنتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من ١٩٨٩م وحتي اغسطس ٢٠١٩م، و حتى قضايا فساد رموز النظام السابق وإستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه، مضيفة أنها ستتخذ من الإجراءات والمحازير مايمنع تكرار إنتهاكات حقوق الانسان التي وقعت طوال الثلاثين عامًا الماضية.