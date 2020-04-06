مقطع فيديو للرئيس التونسي يحمل المساعدات للمحتاجين على كتفه يثير الإعجاب بمواقع التواصل

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أثار مقطع فيديو متداول إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الرئيس التونس قيس سعيد وهو يحمل المساعدات على كتفه ويشارك في شحنها للمحتاجين لمواجهة الظروف الصعبة جراء الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب “الجزيرة نت” فقد استشهد سعيد بقصة الخليفة عمر بن الخطاب وما قاله حين أنصت لامرأة فقيرة شكت له جوعها، مضيفا أن سيدنا عمر حمل المساعدات للمرأة الفقيرة وسأله أحد أصحابه قائلا: أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: بل احمل علي، أتحملُ عني أوزاري يوم القيامة؟.