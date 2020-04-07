إعلان حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بالسودان

الخرطوم : السوداني

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الإتحادية ، في الساعات الأولى من فجر اليوم “الثلاثاء” تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم ، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى “14” حالة حتى اليوم الثلاثاء .

وأشارت التقارير إلى أن الحالة رقم “13” هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر و لا تاريخ مخالطة لشخص مصاب.

بينما الحالة رقم “14” لسوداني في ألاربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

وقالت الوزارة إنها ستعلن خلال اليوم عن حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية .