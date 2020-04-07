شاهد كراسي باستديوهات تلفزيون السودان أستضيف عليها وزير الإعلام تثير دهشة مواقع التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

أثارت صور متدولة لكراسي غريبة باستديوهات تلفزيون السودان، استضيف عليها وزير الثقافة والاعلام بالأمس، دهشة رواد مواقع التواصل.

وأظهرت الصور الكراسي وهي مائلة إلى الخلف بشكل أشبه ب” الزحلقانية” كما وصفها البعض من مدوني مواقع التواصل.

وعلق الكاتب الصحفي الساخر ” حسين ملاسي” قائلاً: ” ما المشكلة تلفزيون الحرية والتغيير تكون دي كراسي استوديوهاته، المشكلة وزير الإعلام رضا يقعد فيها ليه.. وقدر يقوم منها كيف! ”

وكان التلفزيون القومي قد استضاف يوم أمس الاثنين وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح، والقيادي بقوى الحرية والتغيير الامين العام للمؤتمر السوداني “خالد سلك”، في ذكرى 6 إبريل تاريخ دخول الثوار للقيادة العامة للجيش السوداني.