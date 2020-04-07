المجلس المركزي لقوى التغيير يضع عدد من التدابير الصحية

الخرطوم: السوداني

أوصى المجلس المركزي لقوى الحرية و التغييربضرورة اللجوء للإغلاق الكامل، ابتداءاً بالعاصمة الخرطوم، التي تركزت فيها الحالات لمحاصرة انتشار وباء كورونا، مع متابعة توفير الاحتياجات المعيشية للناس في هذا التوقيت .

و قرر المجلس في اجتماعهُ الذي عقد اليوم الثلاثاء، الدعوة لاجتماع عاجل للمكونات الثلاثة للسير قدماً في إقرار المصفوفة وتسريع الخطى لاستكمال مهام المرحلة الإنتقالية، و ناقش المجهود الذي تم في الفترة الماضية بين مكونات السلطة الانتقالية لتقييم مسار المرحلة الانتقالية وسد النواقص وتصحيح المسار، داعيا لضرورة الإسراع في تبني مصفوفة عمل تحدد القضايا المؤجلة وتضع لها مواقيتاً محددة تتكامل فيها المسؤوليات بين قوى الحرية والتغيير ومجلسي السيادة والوزراء.

في سياق منفصل إطلع الاجتماع على تقرير من اللجنة الاقتصادية حول التحديات المعيشية التي تواجه البلاد، ووقف على سير عمل اللجان المشتركة مع وزارة المالية التي تعمل على وضع المعالجات العاجلة في ظل تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر نسبة لظروف التدابير الصحية لمواجهة وباء الكورونا، و دعا المجلس لضرورة فراغ اللجان من عملها ووضع التدابير اللازمة لرفع الضائقة المعيشية عن كاهل الشعب.

في وقت طالب فيه المجلس لجنة تفكيك التمكين، بالتسريع في استرداد الأموال المنهوبة وضرب أوكار الفساد والاسراع بتفكيك دولة الحزب الواحد.