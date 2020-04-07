القيادي في قوى التغيير محمد وداعة: تواصلنا مع “قوش” قبل 6 أبريل وتلقيت معلومة منه بفتح مسار للقيادة

الخرطوم: السوداني

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد وداعة، إن الدخول إلى القيادة العامة وإسقاط النظام تم بعزيمة المواطنين الثائرين ودماء الشهداء ومواصلة العمل الجماعي لعدة أشهر، مضيفاً أن وصول الثوار إلى أبواب القيادة أقنع المترددين في اللجنة الأمنية أن الإنحياز للثوار هو القرار الصائب.

وأشار إلى أن الفريق ياسر العطا هو من تقدم بمقترح عزل البشير بعد رفضه التنحي و عزمه فض الاعتصام بالقوة باستخدام مجموعات شبه عسكرية من الكوادر الاسلامية تم تجميعها لهذا الغرض.

وكشف وداعة لموقع (باج نيوز) عن تنسيق واتصالات بين مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش وبعض قيادات قوى الحرية والتغيير قبل السادس من أبريل كان هو أحدهم، وعن اجتماعات بين قوش وقيادات المعارضة داخل المعتقلات و قيادات خارج المعتقل.

وأكد على تلقيهم معلومة من قوش بفتح مسار مؤدي للقيادة في الواحدة والنصف من قرب مباني الجهاز، موضحاً أنه لم يتم الاعتماد على هذه المعلومة لأنه المواطنين دخلوا من أماكن متفرقة بهدف الوصول إلى القيادة، و اتضح فيما بعد أن المعلومة صحيحة و أن قائد القوة المكلفة بتأمين الجهاز أمر قواته بعدم اعتراض المتظاهرين..

وأشار إلى أن ما تحقق يعود الفضل فيه إلى الشعب أولاً وأخيراً لكنه عاد وقال هناك أدوار أخرى ساعدت على هذا الأمر سيتم الكشف عنها لاحقا.