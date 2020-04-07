شاهد بالفيديو الإعلامية “لينا يعقوب”: أربعة من قيادات قوى الحرية والتغيير أكدوا لها تواصلهم والتنسيق مع “قوش” قبل 6 أبريل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

قالت مراسلة قناتي العربية والعربية الحدث، الاعلامية السودانية ” لينا يعقوب” في أول بث مباشر لها مساء الثلاثاء على صفحتها ب فيسبوك، أن 4 من قيادات قوى الحرية والتغيير هم من أكدوا لها المعلومة التي وردت بعمودها بصحيفة السوداني، أن دخول الثوار إلى القيادة في 6 أبريل جاء بتنسيق قيادات من قوى الحرية والتغيير، مع مدير جهاز الأمن والمخابرات في نظام البشير الفريق أول “صلاح قوش”.

وقالت “لينا” بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية” كنت قبل فترة أرتب لفيلم وثائقي عن أسرار الثورة السودانية، التقيت فيها ب 4 قيادات قالوا عن تواصلهم بمدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق “صلاح قوش” قبل 6 إبريل لدخول القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، الأستاذ “محمد وداعة” اليوم ” عن تنسيق واتصالات بين مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش وبعض قيادات قوى الحرية والتغيير قبل السادس من أبريل كان هو أحدهم.

وكشف عن اجتماعات تمت بين قوش وقيادات المعارضة داخل المعتقلات و قيادات خارج المعتقل.

وأكد “وداعة” على تلقيهم معلومة من قوش بفتح مسار مؤدي للقيادة في الواحدة والنصف من قرب مباني الجهاز، موضحاً أنه لم يتم الاعتماد على هذه المعلومة لأن المواطنين دخلوا من أماكن متفرقة بهدف الوصول إلى القيادة، و اتضح فيما بعد أن المعلومة صحيحة و أن قائد القوة المكلفة بتأمين الجهاز أمر قواته بعدم اعتراض المتظاهرين.

وكانت الاعلامية “لينا يعقوب” قد تعرضت لهجوم بعد أن اوردت في عمودها بصحيفة السوداني يوم أمس الإثنين في ذكرى 6 أبريل أن (الجموع تتدافع أمام مباني القوات المسلحة، ومدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش بالتنسيق مع قيادات التغيير يفتح شارع القيادة لعبور الثائرين).