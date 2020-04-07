شاهد بالفيديو في “سابقة برتكولية” نائب المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع يؤدي التحية العسكرية للكوادر الصحية

الخرطوم: ابومهند العيسابي

في “سابقة برتكولية”غير مسبوقة، أدى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول “محمد حمدان حميدتي” التحية العسكرية الرسمية، للكوادر الصحية العاملة بمركز العزل الصحي الخاص بقوات الدعم السريع.

وأظهر مقطع فيديو الفريق أول “حميدتي ” وهو يؤدي التحية العسكرية للكوادر الطبية قائلاً: ” لكم كل الاحترام، وكونوا متأكدين بأننا واقفين خلفكم، وعشان كده نحن من هنا بنحييكم تقديرا لجهودكم” ثم أدى بعدها التحية.

وكان “حميدتي” قد افتتح يوم الاثنين الماضي، مركز العزل الصحي لقوات الدعم السريع بمنطقة مروي، الذي يسع لمائتي سرير مزودة بأجهزة اوكسجين تحت إشراف طاقم طبي.

قائلاً: ان قوات الدعم السريع تقدم كافة الخدمات الطبية بل وتوصيل الطعام للمواطنين في حال اعلان حظر التجول الشامل.