كورونا توقف صادر الصمغ وتلحق الخسائر بالمصدرين

الخرطوم:ابتهاج متوكل

كشف مجلس الصمغ العربي، عن توقف صادرات البلاد من الصمغ بسبب جائحة كورونا.

وقال أمين عام المجلس، بروفيسور طارق الشيخ لـ(السوداني) إن صادرات الربع الأول من العام الجاري انخفضت بنسبة 70٪، بمعدل يتراوح ما بين ٧إلى ٨ آلاف طن، بينما اعتاد السودان تصدير مابين ٢٠ إلى ٣٠ ألف طن سنوياً خلال هذه الفترة، مشدداً على الأثر السالب لتعطل حركة النقل على انسياب الصادر، إلى جانب توقف شبه كامل للمصانع بسبب العمالة، وأضاف: الصمغ العربي منتج طبيعي يتميز بتقويته للمناعة الطبيعية، مما يجعل معدلات الطلب على استخدامه مرتفعة، مبيناً أن معدلات الاستهلاك المحلي صارت متزايدة بإستمرار، متوقعاً حدوث قفزة في صادرات الصمغ خلال الربع الثاني.

وشكا الشيخ من انعكاسات توقف الصادر على القطاع بدخول المصدرين في (مأزق)، بما يتطلب اتخاذ معالجات حكومية، بسياسات تفضيلية تراعي أمر تمويل المصدرين والمنتجين، الذين يتأثرون مباشرة، منوهاً إلى أن مسألة انخفاض الطلب من قبل السوق العالمي، فرصة للحكومة للتدخل وبناء مخزون استراتيجي، من اجل المحافظة على الأسعار، ويطمئن المستوردين، بوجود المنتج في أيادٍ أمينة، داعياً لمعاملة تفضيلية للشركات وحمايتها من الانهيار، لأنها تتحمل الآن خسائر فادحة، ، باعتبار أن الصمغ أحد القطاعات الاستراتيجية. وأعلن الشيخ، عن إعداد استراتيجية وطنية للصمغ العربي بواسطة ٢٥ خبيراً، وضعت أمام المجلس لإجازتها، مشيراً إلى أنها سياسة متكاملة تعنى بالمورد من الإنتاج للتجارة الداخلية والدولية، وصولاً لمنع تصدير المنتج كخام.