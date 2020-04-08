لاعبو الهلال يواصلون برنامج التدريبات عن بعد

واصل فريق الهلال تدريباته التحضيرية بشكل منفرد للاعبين في منازلهم وفقا لبرنامج خاص ومحدد موضوع من قبل المعد البدني التونسي معاذ هراوي الذي قسم اللاعبين لمجموعات وظل يخضعهم لتدريبات متنوعة مستخدما منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الوصول للجاهزية المطلوبة، وقد أكد المعد البدني انه قصد من خلال هذه التدريبات حفاظ اللاعبين على معدل اللياقة البدنية خصوصا وان فترة البقاء بالمنزل قد تسهم في زيادة أوزان بعض اللاعبين، لذلك شدد هراوي على كل لاعب بالحرص على التقليل من تناول الوجبات الدسمة والتي تحتوي على كميات كبيرة من “البروتين”.

وكان مجلس الهلال قد وجه دائرة الكرة بالنادي الأزرق بتوزيع معدات التدريب لكل اللاعبين في منازلهم بعد ان تم تعليق منافسة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى في انتظار قرار باستئناف المنافسة في وقت لاحق.

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