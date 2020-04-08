بشة الصغير: نواصل تدريباتنا البدنية ونلتزم بالتوجيهات الصحية

قال لاعب خط وسط فريق الهلال محمد مختار “بشة الصغير” ان برنامج تدريباتهم البدنية في المنزل لا يزال مستمرا تحت إشراف المدرب التونسي معاذ هراوي الذي يحرص على التحدث إلى اللاعبين عبر قروب خاص بتطبيق موقع (واتساب) يشرح لهم بها الاستراتيجية المراد تنفيذها بدنيا؛ وأكد بشة الصغير في تصريحات خاصة للصحيفة أنه ملتزم على الصعيد الشخصي بتوجيهات وزارة الصحة بالبقاء في المنزل والتعقيم قدر المستطاع متمنيا أن ينتهي هذا الكابوس (جائحة كورونا) التي أثرت على العالم ككل وأوقفت النشاط الرياضي.

بشة الصغير أكد خلال حديثه للصحيفة انه يخطط لتقديم نفسه بصورة طيبة في الفترة المقبلة لأن لديه دوافع خاصة لاستعادة مكان ضمن التوليفة الأساسية لفريق الهلال بعد أن ابتعد عن الظهور كأساسي في الفترة الماضية وختم بشة الصغير حديثه بالتأكيد على أن لديه صفحة وحيدة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) معلومة للجميع وليس لديه أي علاقة بالصفحات الأخرى.

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