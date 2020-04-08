ياسر مزمل يحذر جماهير السودان من التواصل الاجتماعي

نصح ياسر مزمل، مهاجم الأهلي شندي السوداني الجماهير بالحد من ممارسة عادات وسلوكيات خاطئة، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وكشف مزمل، في تصريحات خاصة نقلها موقع “كووورة” عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر الصحي الذي التزم به داخل منزله خلال هذه الفترة وقال مزمل: “نسأل الله أن يجنب بلادنا وأهلها والبشر هذا الداء ويرفعه عن الكرة الأرضية كلها، بعد توجيهات وزارة الصحة السودانية، التزمت بالبقاء في المنزل في مدينة شندي”.

وأكد مزمل الذي يعد حالة نادرة في حجز مقعده أساسيا بالمنتخب السوداني من غير لاعبي الهلال والمريخ، أنه يتابع مع أفراد أسرته باستمرار الإرشادات الواقية من فيروس كورونا، مثل غسيل اليدين بالصابون والمعقمات الطبية، وعدم الخروج من المنزل إلا لضرورة قصوى.

وأضاف: “نصيحتي للشعب السوداني، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، أن يقللوا من عادة أصيلة في الشعب السوداني فهو مترابط اجتماعيا بشكل قوي، وهي السلام بالعناق وتشابك الأيدي معظم اليوم، ما يعني أننا يجب أن نمارس التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة بقدر الإمكان”.

وأكد ياسر مزمل أنه متواصل مع زملائه بالمنتخب وبعض لاعبي أندية الدوري الممتاز، من خلال مجموعات منصات التواصل الاجتماعي، وأنهم جميعا يتبادلون النصائح والإرشادات الطبية المحلية والعالمية. وكشف مزمل أن برنامجه البدني لم يتوقف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، التي توقف خلالها الدوري الممتاز.

وأوضح: “أتدرب يوميا بالمنزل لمدة 45 دقيقة، أقسمها بصورة متناسبة خلال فترات اليوم، فأنا لاعب محترف ويجب أن أحافظ على حالتي البدنية بشكل جيد.

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