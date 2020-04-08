رئيس الكاف : لا نستطيع تعديل موعد أمم إفريقيا 2021م

أكد المدغشقري أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه لا توجد إمكانية لتعديل موعد بطولة الأمم الإفريقية 2021، المقررة خلال شهري يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط المقبلين، بالكاميرون.

وقال رئيس “الكاف”، في تصريحات خاصة ، إن فيروس كورونا فرض على الاتحاد الإفريقي وعلى الأجهزة التي تدير شؤون الاتحادات المحلية على مستوى العالم تعديل أولوياتها.

وأضاف “كرة القدم ليست أولوية في الظرف الحالي، بالنسبة لنا هناك أولويات أخرى تتصدر اهتمامنا وتفكيرنا، وهي أن تنعم قارة إفريقيا بالسلامة وألا يتفشى فيها هذا الفيروس بحدة”.

وتابع أحمد أحمد “نعلم جميعا حدود إمكانيات أغلب بلدان القارة الإفريقية، وندعو الله أن تتصدى للفيروس بشكل أو بآخر لأنه لا طاقة لأغلبها بمحاربته في حال تمدد واستفحل الوضع مثلما هو في أوروبا”.

وأردف أحمد “كرة القدم متوقفة على مستوى العالم كما توقفت نشاطات أخرى، نتطلع لزوال الفيروس أو التحكم والسيطرة على انتشاره وبعدها ننظر للتواريخ المتاحة لدينا كي نتدارك فترات التوقف الحالية”.

وواصل “نأمل أن نستغل ما تبقى من تواريخ لإنهاء تصفيات الكان، لأني لا أرى حاليا مجالا للحديث عن تعديل تاريخ إقامته في الكاميرون، وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي “لدينا تواريخ الفيفا التي تسمح بإنهاء كل شيء في موعده ولو بتأجيل بعض جولات تصفيات كأس العالم بعد أن يتفهم الفيفا الموقف بطبيعة الحال”.

وختم أحمد أحمد “أعيد التأكيد على أن البعد الإنساني يتصدر انشغالاتنا حاليا، سلامة الناس والأفراد أولا وبعدها سنتدبر تعديل مواعيد ما تبقى من مباريات الكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا”.

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