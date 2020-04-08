نائب رئيس الاتحاد في تصريحات مثيرة بروف جلال: لا جمعيات ولا تجمعات حتى انجلاء (كورونا)

قال البروفسير محمد جلال محمد أحمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – ان الفترة الحالية لن تشهد قيام أي جمعيات عمومية، إنفاذاً لقرار الاتحاد السوداني للكرة بتجميد النشاط، وأضاف انه وفقاً للتوجيهات الصحية فإن التجمعات ممنوعة، ولن تكون هناك أي توجهات لإقامة أي فعاليات فيما يلي شئون الأعضاء (الاتحادات المحلية وأندية الممتاز) في الوقت الراهن، وأبان البروفسير محمد جلال أن اية هيئة تابعة لهم تنتهي فترة تكليفها الآن سواء إن كانت منتخبة أو معينة يجب ان تستمر في أداء المهام المنوطة بها في تحمل المسئولية إزاء توقف النشاط وتجميد العمل التنفيذي بنسبة عالية جداً؛ وقال البروفسير محمد جلال ان أي قرار في هذا الصدد سيصدر ما بعد انجلاء أزمة وباء (كورونا) سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وان يقي العالم المزيد من الخسائر بأمر الداء العضال، آملاً من الجميع اتباع التوجيهات الصحية لتجنب تفاقم الوباء مجتمعياً.. يذكر ان هناك عددا من الأعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم السوداني ينتهي أمد تكليف مجالسهم خلال أبريل الحالي، ومنهم من قطع شوطاً كبيراً في الإجراءات الخاصة بقيام الجمعية العمومية قبل قرار إيقاف تجميد منشط كرة القدم إنفاذاً لقرار السلطات الصحية ..

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